Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

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Людям с обострением гастроэнтерологических заболеваний лучше отказаться от помидоров. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По словам эксперта, в частности, помидоры могут вызвать неприятности при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

"Так как это кислый продукт, соответственно, эти кислоты могут нарушать целостность слизистой и провоцировать обострение", – предупреждает Русакова.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов При некоторых заболеваниях, таких как подагра, повышение уровня мочевой кислоты, при мочекаменной болезни помидоры в большом количестве есть не рекомендуется.

"Помидоры изменяют среду мочи таким образом, что могут образовываться камни. Но это если у человека имеется склонность и если употреблять их в большом количестве", – уточнила эксперт.

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