Диетолог рассказал, кому нельзя есть кабачки

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Кабачки не стоит есть при гастрите, колите и любых других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, в кабачках содержится клетчатка, которая при наличии этих заболеваний может негативно сказаться на здоровье.

"Если есть проблемы, например гастрит даже в стадии хронизации, то ежедневное употребление кабачков (если они не будут максимально термически обработаны и перекрыты какими-то мясными продуктами) будет вызвать обострение", – говорит Арзамасцев.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если уже есть обострения, то за счет этой клетчатки будут достаточно серьезные, сильные боли.

При отсутствии противопоказаний, есть кабачки можно, даже нужно, отмечает эксперт. В них содержится кремний, а также витамин C и витамины группы B.

"Витамины группы B – это нервная система. C – это больше работа иммунной системы. Но важно понимать, что их там незначительное количество. А так в первую очередь [кабачок] – это кремний. Он полезен для здоровья кожи, волос и ногтей", – поясняет Арзамасцев.

Но самое важное – это клетчатка, которая при условии, что человек не имеет проблем с ЖКТ, будет улучшать работу желудка и перистальтику кишечника, заключил специалист.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что огурцы, помидоры, зелень, кабачки, цветную капусту и ранний картофель следует ввести в летний рацион, поскольку при повышенной температуре воздуха еда должна быть легкой.

