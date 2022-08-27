Диетолог рассказал, кому нельзя есть кабачки

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Кабачки не стоит есть при гастрите, колите и любых других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По его словам, в кабачках содержится клетчатка, которая при наличии этих заболеваний может негативно сказаться на здоровье.
"Если есть проблемы, например гастрит даже в стадии хронизации, то ежедневное употребление кабачков (если они не будут максимально термически обработаны и перекрыты какими-то мясными продуктами) будет вызвать обострение", – говорит Арзамасцев.
При отсутствии противопоказаний, есть кабачки можно, даже нужно, отмечает эксперт. В них содержится кремний, а также витамин C и витамины группы B.
"Витамины группы B – это нервная система. C – это больше работа иммунной системы. Но важно понимать, что их там незначительное количество. А так в первую очередь [кабачок] – это кремний. Он полезен для здоровья кожи, волос и ногтей", – поясняет Арзамасцев.
Но самое важное – это клетчатка, которая при условии, что человек не имеет проблем с ЖКТ, будет улучшать работу желудка и перистальтику кишечника, заключил специалист.
Ранее нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что огурцы, помидоры, зелень, кабачки, цветную капусту и ранний картофель следует ввести в летний рацион, поскольку при повышенной температуре воздуха еда должна быть легкой.
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