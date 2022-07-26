Врач рассказала, кому опасно есть баклажаны

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Несмотря на свою пользу, в некоторых случаях баклажаны могут навредить организму, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гастроэнтеролога, гепатолога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александру Яковлеву.

По ее словам, слишком большое количество клетчатки с грубыми волокнами может привести к обострению хронических гастритов и язвенной болезни желудка.

Врач также напомнила о присутствии в баклажанах насунина, который относится к числу антоцианов. Это природные пигменты с антиоксидантными свойствами. Как подчеркнула Яковлева, с одной стороны, вещество способно защищать клетки от свободных радикалов и препятствовать образованию опухолей, с другой – не всегда идет на пользу.

"С осторожностью есть этот овощ следует при нехватке железа в организме. Одной из функций насунина является очистка клеток от излишков железа. На состоянии здорового человека это никак не скажется, а вот при дефиците железа может усугубить ситуацию", – пояснила доктор.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, что для снижения уровня сахара в крови в рацион следует включить горбушу, орехи, чеснок и овсянку. Также специалист порекомендовала обязательно есть морскую рыбу, например горбушу.

