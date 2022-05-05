Врач рассказала, какие продукты понижают сахар в крови

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Чтобы снизить уровень сахара в крови, в рацион следует включить горбушу, орехи, чеснок и овсянку. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

По словам специалиста, стоит отдавать предпочтение пище, которая богата веществами, участвующими в регуляции уровня сахара в крови. К ним Чехонина в первую очередь отнесла хром, а также объяснила, какие признаки могут указывать на его недостаток в организме.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук При дефиците хрома риск развития сахарного диабета возрастает в несколько раз. К сожалению, наш организм не настолько универсален, чтобы определить конкретно, чего не хватает. Но есть неспецифические симптомы. Один из них – желание поесть сладкого.

Специалист рекомендует обязательно есть морскую рыбу, например горбушу. "В горбуше более 100% от рекомендуемой суточной нормы потребления хрома в 100 граммах", – пояснила Чехонина в интервью программе "Доктор 24".

Чтобы сахар в крови понижался, нужно употреблять и растительный белок, говорит диетолог. Предпочтение можно отдать арахису. Несмотря на достаточно высокую калорийность, он обладает низким гликемическим индексом и содержит много витамина PP, необходимого для наших сосудов, рассказывает специалист.

"Дело в том, что, когда страдают сосуды, когда они спазмированные, нарушается кровообращение, нарушается доставка крови, кислорода, а также инсулина к нашим органам и тканям, к рецепторам инсулина. Это приводит в итоге к тому, что развивается инсулинорезистентность", – комментирует врач.

Помимо арахиса, можно есть и кешью, советует эксперт.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук В орехах содержится очень много магния. В частности, в 100 граммах кешью его больше 60% от рекомендуемой суточной нормы. По результатам некоторых исследований, среди людей, которые недостаточно употребляют магния или имеют его дефицит, риск сахарного диабета в два-три раза выше.

Врач также рекомендует употреблять чеснок. Существуют исследования, которые показали, что у тех, кто добавлял этот овощ в свой рацион, повышенный уровень сахара в крови нормализовался, отмечает Чехонина.

"В чесноке присутствует антиоксидант аллицин, который тоже может оказывать благоприятное воздействие на состояние сосудов, на эластичность сосудистой стенки, что способствует улучшению кровообращения", – говорит эксперт.

Кроме того, специалист советует обратить внимание на овсянку. Несмотря на высокий гликемический индекс, она обладает рядом полезных свойств, которые важны для нормализации углеводного обмена.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Овсянка содержит полиненасыщенные кислоты, имеет богатый микроэлементный состав. Она богата пищевыми волокнами, которые играют роль дозатора усвоения сахара в нашем организме. Они замедляют усвоение углеводов и способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Он не повышается выше нормы, потому что чем медленнее усваиваются углеводы, тем медленнее глюкоза попадает в кровь.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что продолжительность жизни может сокращаться у тех людей, которые злоупотребляют сахаром. Его излишек начинает разрушать кровяное русло, сосуды, внутреннюю выстилку, подчеркнула эксперт. Кроме того, страдает и печень.

