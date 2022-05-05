Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

08:00

Главная / Новости /

Врач рассказала, какие продукты понижают сахар в крови

"Стабильный уровень": какие продукты понижают сахар в крови
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Чтобы снизить уровень сахара в крови, в рацион следует включить горбушу, орехи, чеснок и овсянку. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

По словам специалиста, стоит отдавать предпочтение пище, которая богата веществами, участвующими в регуляции уровня сахара в крови. К ним Чехонина в первую очередь отнесла хром, а также объяснила, какие признаки могут указывать на его недостаток в организме.

При дефиците хрома риск развития сахарного диабета возрастает в несколько раз. К сожалению, наш организм не настолько универсален, чтобы определить конкретно, чего не хватает. Но есть неспецифические симптомы. Один из них – желание поесть сладкого.
Юлия Чехонина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Специалист рекомендует обязательно есть морскую рыбу, например горбушу. "В горбуше более 100% от рекомендуемой суточной нормы потребления хрома в 100 граммах", – пояснила Чехонина в интервью программе "Доктор 24".

Чтобы сахар в крови понижался, нужно употреблять и растительный белок, говорит диетолог. Предпочтение можно отдать арахису. Несмотря на достаточно высокую калорийность, он обладает низким гликемическим индексом и содержит много витамина PP, необходимого для наших сосудов, рассказывает специалист.

"Дело в том, что, когда страдают сосуды, когда они спазмированные, нарушается кровообращение, нарушается доставка крови, кислорода, а также инсулина к нашим органам и тканям, к рецепторам инсулина. Это приводит в итоге к тому, что развивается инсулинорезистентность", – комментирует врач.

Помимо арахиса, можно есть и кешью, советует эксперт.

В орехах содержится очень много магния. В частности, в 100 граммах кешью его больше 60% от рекомендуемой суточной нормы. По результатам некоторых исследований, среди людей, которые недостаточно употребляют магния или имеют его дефицит, риск сахарного диабета в два-три раза выше.
Юлия Чехонина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Врач также рекомендует употреблять чеснок. Существуют исследования, которые показали, что у тех, кто добавлял этот овощ в свой рацион, повышенный уровень сахара в крови нормализовался, отмечает Чехонина.

"В чесноке присутствует антиоксидант аллицин, который тоже может оказывать благоприятное воздействие на состояние сосудов, на эластичность сосудистой стенки, что способствует улучшению кровообращения", – говорит эксперт.

Кроме того, специалист советует обратить внимание на овсянку. Несмотря на высокий гликемический индекс, она обладает рядом полезных свойств, которые важны для нормализации углеводного обмена.

Овсянка содержит полиненасыщенные кислоты, имеет богатый микроэлементный состав. Она богата пищевыми волокнами, которые играют роль дозатора усвоения сахара в нашем организме. Они замедляют усвоение углеводов и способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Он не повышается выше нормы, потому что чем медленнее усваиваются углеводы, тем медленнее глюкоза попадает в кровь.
Юлия Чехонина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что продолжительность жизни может сокращаться у тех людей, которые злоупотребляют сахаром. Его излишек начинает разрушать кровяное русло, сосуды, внутреннюю выстилку, подчеркнула эксперт. Кроме того, страдает и печень.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать