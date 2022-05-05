Врач рассказала, какие продукты понижают сахар в крови

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Чтобы снизить уровень сахара в крови, в рацион следует включить горбушу, орехи, чеснок и овсянку. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.
По словам специалиста, стоит отдавать предпочтение пище, которая богата веществами, участвующими в регуляции уровня сахара в крови. К ним Чехонина в первую очередь отнесла хром, а также объяснила, какие признаки могут указывать на его недостаток в организме.
Специалист рекомендует обязательно есть морскую рыбу, например горбушу. "В горбуше более 100% от рекомендуемой суточной нормы потребления хрома в 100 граммах", – пояснила Чехонина в интервью программе "Доктор 24".
Чтобы сахар в крови понижался, нужно употреблять и растительный белок, говорит диетолог. Предпочтение можно отдать арахису. Несмотря на достаточно высокую калорийность, он обладает низким гликемическим индексом и содержит много витамина PP, необходимого для наших сосудов, рассказывает специалист.
"Дело в том, что, когда страдают сосуды, когда они спазмированные, нарушается кровообращение, нарушается доставка крови, кислорода, а также инсулина к нашим органам и тканям, к рецепторам инсулина. Это приводит в итоге к тому, что развивается инсулинорезистентность", – комментирует врач.
Помимо арахиса, можно есть и кешью, советует эксперт.
Врач также рекомендует употреблять чеснок. Существуют исследования, которые показали, что у тех, кто добавлял этот овощ в свой рацион, повышенный уровень сахара в крови нормализовался, отмечает Чехонина.
"В чесноке присутствует антиоксидант аллицин, который тоже может оказывать благоприятное воздействие на состояние сосудов, на эластичность сосудистой стенки, что способствует улучшению кровообращения", – говорит эксперт.
Кроме того, специалист советует обратить внимание на овсянку. Несмотря на высокий гликемический индекс, она обладает рядом полезных свойств, которые важны для нормализации углеводного обмена.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что продолжительность жизни может сокращаться у тех людей, которые злоупотребляют сахаром. Его излишек начинает разрушать кровяное русло, сосуды, внутреннюю выстилку, подчеркнула эксперт. Кроме того, страдает и печень.
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