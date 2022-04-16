Врач назвал неожиданный предвестник диабета

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что, как правило, при диабете человека мучает жажда, он часто ходит в туалет по ночам. Тем не менее есть и другие симптомы, по которым можно заподозрить это заболевание.
Снижение чувствительности в ногах, или так называемая нейропатия, также может сигнализировать о диабете, отмечает Хухрев. "Причем это может быть уже и когда у человека открытый диабет, а может начинаться еще на фазе преддиабета. Могут начинать болеть ноги. Кожа может начинать атрофироваться, сохнуть, терять чувствительность или, наоборот, зудеть", – объясняет терапевт.
Кроме того, по словам эксперта, у диабетиков чаще встречаются инфекции мочевых путей. "Сахар фильтруется в мочу, и для бактерий это просто фестиваль", – говорит врач.
При наличии таких проявлений Хухрев советует сдать анализы, чтобы определить уровень сахара в крови.
Ранее немецкие специалисты выяснили, что COVID-19 повышает риски развития диабета второго типа более чем на четверть. Перенесшим коронавирус они рекомендуют отслеживать свое самочувствие. Тревожными сигналами являются повышенная жажда, быстрая утомляемость, частое мочеиспускание – при этих симптомах следует обратиться к врачу.
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