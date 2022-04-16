Врач назвал неожиданный предвестник диабета

Фото: depositphotos/imagepointfr

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что, как правило, при диабете человека мучает жажда, он часто ходит в туалет по ночам. Тем не менее есть и другие симптомы, по которым можно заподозрить это заболевание.





Алексей Хухрев врач-терапевт Человек, у которого часто появляются грибковые инфекции в паху, складках кожи, под мышками, на ногтях – это, как правило, наш клиент. Потому что корреляция между повышением сахара и такими вещами очевидна. Грибки любят сахар. И, если обратить внимание, у диабетиков очень часто на ногах грибки.

Снижение чувствительности в ногах, или так называемая нейропатия, также может сигнализировать о диабете, отмечает Хухрев. "Причем это может быть уже и когда у человека открытый диабет, а может начинаться еще на фазе преддиабета. Могут начинать болеть ноги. Кожа может начинать атрофироваться, сохнуть, терять чувствительность или, наоборот, зудеть", – объясняет терапевт.

Кроме того, по словам эксперта, у диабетиков чаще встречаются инфекции мочевых путей. "Сахар фильтруется в мочу, и для бактерий это просто фестиваль", – говорит врач.

При наличии таких проявлений Хухрев советует сдать анализы, чтобы определить уровень сахара в крови.

Ранее немецкие специалисты выяснили, что COVID-19 повышает риски развития диабета второго типа более чем на четверть. Перенесшим коронавирус они рекомендуют отслеживать свое самочувствие. Тревожными сигналами являются повышенная жажда, быстрая утомляемость, частое мочеиспускание – при этих симптомах следует обратиться к врачу.