Коронавирус более чем на четверть повышает риски развития диабета – исследование

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Специалисты из Немецкого диабетического центра провели исследование и выяснили, что коронавирус более чем на четверть повышает риски развития диабета второго типа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследователи проанализировали данные почти 9 миллионов пациентов со всей Германии в 2020–2021 годах. Почти 36 тысяч из них перенесли коронавирус. Среди этих пациентов заболеваемость диабетом составила 15,8 случая на тысячу человек, а среди тех, кто не болел, – 12,3 случая на тысячу человек.

"Относительный риск развития диабета второго типа был на 28% выше среди переболевших COVID-19", – отметили эксперты.

Они посоветовали людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, следить за своим состоянием. К врачу необходимо обратиться в случае появления частого мочеиспускания, повышенной жажды, быстрой утомляемости и других симптомов диабета.

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