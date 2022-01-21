Ученые назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови

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Томатный сок способен очень быстро снижать уровень глюкозы в крови, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Уточняется, что этот напиток советуют употреблять за полчаса до еды. Это может в том числе свести к минимуму влияние углеводов на уровень глюкозы в крови.

Людям с диабетом второго типа особенно рекомендуют употреблять этот напиток. Отмечается, что у них уровень сахара может подняться до очень опасной для здоровья отметки.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как томатный сок может помочь при перелетах в самолете. По ее словам, томатный сок или соус помогают разжижать кровь и препятствуют образованию тромбов.

