Диетолог назвала пользу от томатного сока при полетах в самолете

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как томатный сок может помочь при перелетах в самолете. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"...томатный сок – он как натуральный аспирин. Разжижает кровь и не дает образовываться тромбам", – объяснила специалист.

Соломатина подчеркнула, что томатный сок или соус помогает в свете перепада давления, сидячего образа жизни (пусть и временно) и обезвоживания.

По словам диетолога, во время перелета на самолете может помочь и заваренный шиповник, богатый витамином С. Отказаться следует от чая и кофе, поскольку они провоцируют обезвоживание и тромбообразование.

Ранее диетолог Элеана Кайданян назвала худшую привычку любителей кофе. Так, многие из них дополняют напиток сливками или молоком, что опасно для людей с высоким уровнем холестерина.