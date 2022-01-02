Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сливочное масло

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Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому не следует употреблять в пищу сливочное масло. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, от продукта следует отказаться при возникновении воспалительных процессов. Как пояснила Степанова, в противном случае это может ухудшить общее состояние организма.

Продукт также противопоказан людям с аллергией, непереносимостью лактозы и аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, сливочное масло не стоит есть гражданам с болезнями сердца, так как оно содержит много холестерина.

В остальных случаях употребление сливочного масло будет лишь полезным для человека. При этом следует соблюдать дневную норму в 20–30 граммов для взрослого и до 10 граммов – для ребенка.

"Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета", – подчеркнула специалист.

Степанова добавила, то сливочное масло имеет в своем составе жирорастворимые витамины для иммунитета, пищеварения и мозга.

Ранее россиянам назвали худшую привычку, которая присуща любителям кофе. Как объяснила диетолог Элеана Кайданян, добавление в напиток большого количества сливок или молока вредит здоровью людей с высоким уровнем холестерина.