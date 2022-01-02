Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сливочное масло

Фото: depositphotos/Dream79
Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому не следует употреблять в пищу сливочное масло. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.
По словам специалиста, от продукта следует отказаться при возникновении воспалительных процессов. Как пояснила Степанова, в противном случае это может ухудшить общее состояние организма.
Продукт также противопоказан людям с аллергией, непереносимостью лактозы и аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, сливочное масло не стоит есть гражданам с болезнями сердца, так как оно содержит много холестерина.
В остальных случаях употребление сливочного масло будет лишь полезным для человека. При этом следует соблюдать дневную норму в 20–30 граммов для взрослого и до 10 граммов – для ребенка.
"Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета", – подчеркнула специалист.
Степанова добавила, то сливочное масло имеет в своем составе жирорастворимые витамины для иммунитета, пищеварения и мозга.
Ранее россиянам назвали худшую привычку, которая присуща любителям кофе. Как объяснила диетолог Элеана Кайданян, добавление в напиток большого количества сливок или молока вредит здоровью людей с высоким уровнем холестерина.
"Городской стандарт": сливочное масло
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: