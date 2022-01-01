Диетолог рассказала о худшей привычке любителей кофе

Фото: depositphotos/DmitryPoch
Россиянам назвали худшую привычку, которая присуща любителям кофе. Об этом рассказала диетолог Элеана Кайданян в интервью порталу Eat This, Not That.
Как утверждает специалист, добавление в кофе большого количества сливок или молока вредит здоровью людей с высоким уровнем холестерина.
Кайданян предупреждает, что повышенный уровень холестерина сложно выявить. При этом в дальнейшем человеку с этим недугом угрожают серьезные заболевания сердца и сосудов.
Эксперт добавила, что вредные для здоровья насыщенные жиры имеются в сливочном масле, колбасе и жареной пище. При этом полезные ненасыщенные жиры можно получить из авокадо.
Ранее научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина назвала способ усилить бодрящий эффект от кофе. По словам эксперта, на некоторое время следует отказаться от напитка.
Цены на кофейные зерна достигли максимума за 10 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: