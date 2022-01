Диетолог рассказала о худшей привычке любителей кофе

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Россиянам назвали худшую привычку, которая присуща любителям кофе. Об этом рассказала диетолог Элеана Кайданян в интервью порталу Eat This, Not That.

Как утверждает специалист, добавление в кофе большого количества сливок или молока вредит здоровью людей с высоким уровнем холестерина.

Кайданян предупреждает, что повышенный уровень холестерина сложно выявить. При этом в дальнейшем человеку с этим недугом угрожают серьезные заболевания сердца и сосудов.

Эксперт добавила, что вредные для здоровья насыщенные жиры имеются в сливочном масле, колбасе и жареной пище. При этом полезные ненасыщенные жиры можно получить из авокадо.

Ранее научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина назвала способ усилить бодрящий эффект от кофе. По словам эксперта, на некоторое время следует отказаться от напитка.