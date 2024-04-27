Московские школьники выиграли золото и серебро на Менделеевской олимпиаде по химии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьники из Москвы стали победителями и призерами 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Об этом сообщает департамент образования и науки города Москвы, передает портал mos.ru.

Соревнование проходило в Китае, в нем приняли участие более 150 школьников из 26 стран мира. Золото завоевали Расул Эфендиев и Михаил Перельман, серебро – Тимур Ахмедов и Алексей Шарпило.

Ребята обучаются в школе Центра педагогического мастерства и школе имени маршала В. И. Чуйкова. Ранее они также были удостоены дипломов Всероссийской олимпиады по химии.

Всего Россию на данной олимпиаде представляли десять школьников, четверо из них из Москвы. В целом на счету сборной пять золотых и пять серебряных медалей.

Помимо этого, Михаил Перельман стал лауреатом премии имени академика В. В. Лунина. Эту награду вручают абсолютному победителю и обладателям трех лучших результатов.

В рамках соревнований участникам предстояло пройти два теоретических и экспериментальный тур. Школьники решали различные задачи и демонстрировали свои навыки работы с химическими веществами.

Командой из РФ руководил профессор химического факультета МГУ имени M. B. Ломоносова Вадим Еремин.

Несмотря на то, что Менделеевская олимпиада является индивидуальным соревнованием, страны также ведут неофициальный медальный зачет. В нем Россия занимает первое место. Так, с 1997 года российские школьники завоевали 132 золотые, 156 серебряных и 102 бронзовые медали.

В 2023/2024 учебном году Менделеевскую олимпиаду включили в перечень Минобрнауки России. Ее победители и призеры могут рассчитывать на получение льгот при поступлении в вузы.

Ранее московские школьники завоевали 10 медалей, из которых 3 золотые, а 7 серебряные, на XV Международном турнире по информатике IATI (International Advanced Tournament in Informatics – John Atanasoff), который проходил в Болгарии.

До этого Сергей Собянин сообщил, что группа из 14 школьников и студентов колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию. Ребят сопровождает первопроходец и альпинист Матвей Шпаро.