Цикл лекций психологов для школьников перед ЕГЭ пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве известные психологи и ученые проведут цикл бесплатных лекций для поддержки школьников во время подготовки к ЕГЭ, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, специалисты расскажут об эффективных способах борьбы с тревогой и прокрастинацией, а также ответят на вопросы выпускников.

Первая встреча состоится 14 мая в Московском дворце пионеров, ее ведущей выступит психолог Ирина Ковалева. 19 мая школьников и их родителей будет ждать специалист Лариса Суркова в центре современного искусства "Винзавод". Завершится цикл 26 мая – психолог и автор книг Михаил Лабковский проведет лекцию в амфитеатре парка "Зарядье".

"Чтобы психологическая помощь была максимально доступной для всех, мы организовали подобные лекции для родителей и в школах, где занятия проведут квалифицированные специалисты столичного психолого-педагогического центра", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Раковой.

До 26 апреля в каждой столичной школе родители выпускников 9-х и 11-х классов могут посетить лекции "ОГЭ/ЕГЭ. На пике формы: как поддержать и не мешать" специалистов Городского психолого-педагогического центра. На них гости узнают, как сохранить позитивный настрой в семье и поддержать выпускника, а также научатся упражнениям и техникам для уверенности в себе.

В конце встреч у посетителей будет возможность пообщаться с экспертами и записаться на консультации.

Также школьники или родители могут получить помощь у школьного психолога, в анонимном чате "мырядом.онлайн" или по телефону горячей линии Городского психолого-педагогического центра 8 (800) 250-11-91, а также по номеру Всероссийского детского телефона доверия 8 (800) 200-01-22.

Ранее Владимир Путин предложил дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Школьники посчитали, что эта возможность снизит стресс перед экзаменами. Уточняется, что 52% выпускников оценивают свое напряжение от экзаменов без возможности пересдачи ЕГЭ как повышенное или высокое, а пересдача снижает эту долю до 22%.