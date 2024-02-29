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Владимир Путин предложил дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Об этом он сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Глава государства также потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются. По его словам, механизм единого госэкзамена в России должен совершенствоваться.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ летом. Как уточнил парламентарий, по статистике, 73% выпускников, сдающих ЕГЭ, жалуются на стресс. Еще 22% принимают успокоительные препараты.

Депутат выразил мнение, что нервное состояние сдающих в том числе вызвано тем, что пересдать экзамен можно только в следующем году. При этом в настоящее время стране не хватает молодых профессионалов. Возможность пересдачи ЕГЭ летом "позволит школьникам чувствовать себя увереннее и продемонстрировать лучшие результаты", резюмировал парламентарий.



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