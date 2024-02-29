Путин предложил увеличить выплату за классное руководство в техникумах с 1 марта

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Владимир Путин предложил увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года. Об этом он сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, в РФ также введут дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Президент государства поручил кабмину отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах в 2025 году и принять ее для всей страны в 2026 году.

В частности, глава страны предложил дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Он также потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести надбавку учителям за выслугу лет от 10 до 120% от размера оклада. При выслуге лет от 1 до 3 лет она предложила начислять надбавку в 10% от размера оклада, от 3 до 5 лет – 20%, свыше 5 лет – 40%.

Парламентарий уточнила, что на данный момент в России нет единой общероссийской системы надбавок для учителей за выслугу лет и квалификационную категорию.

Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ