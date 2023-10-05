В ГД предложили ввести надбавку учителям за выслугу лет до 120% от оклада

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести надбавку учителям за выслугу лет от 10 до 120% от размера оклада. Соответствующее письмо она отправила на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, пишет ТАСС.

При выслуге лет от 1 до 3 лет она предложила начислять надбавку в 10% от размера оклада, от 3 до 5 лет – 20%, свыше 5 лет – 40%. Если педагог работает более 10 лет – 60%, свыше 15 лет – 80%, дольше 20 лет – 100%. Если же стаж превысил 25 лет, то, по мнению Лантратовой, надбавка должна составлять 120% от размера оклада.

Она подчеркнула, что, по последним социологическим исследованиям, число педагогов, которых не устраивает размер вознаграждения за труд, остается высоким. В 2022 году недовольны оплатой были 46% педагогов, это на 5% больше, чем в 2021 году.

Парламентарий уточнила, что на данный момент в России нет единой общероссийской системы надбавок для учителей за выслугу лет и квалификационную категорию. По ее данным, в некоторых субъектах РФ выплаты за первую квалификационную категорию составляют 15–25% от оклада, а за высшую категорию – от 25 до 35%.

Лантратова же предложила при наличии высшей квалификационной категории начислять 50% от размера оклада, при наличии первой категории – 25% от оклада. Она добавила, что развитие единой федеральной системы начисления надбавок за выслугу лет и квалификационную категорию для учителей будет наиболее эффективным механизмом привлечения молодых педагогов в систему общего образования. Кроме того, это поможет удержать наиболее ценных учителей с большим стажем и опытом работы.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что сложность труда и экономическая ситуация в регионах будут учитываться при формировании зарплаты педагогов. Помимо этого, в России могут появиться выплаты за квалификационные категории педагог-методист и педагог-наставник.

Между тем правительство РФ прогнозирует рост зарплаты педагогов вузов до 138 тысяч рублей к 2026 году. По данным кабмина, в прошлом году средняя зарплата преподавателя вуза в России составила 111,4 тысячи рублей в месяц. Уже в 2024 году она может увеличиться до 121,2 тысячи рублей.

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