Кабмин прогнозирует рост зарплаты педагогов вузов до 138 тысяч рублей к 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Зарплата педагогов вузов может превысить 138 тысяч рублей к 2026 году. Это следует из ежегодного доклада правительства РФ о реализации госполитики в сфере образования.

По данным кабмина, по итогам прошлого года средняя зарплата преподавателя вуза в России составила 111,4 тысячи рублей в месяц. Уже в следующем году она может увеличиться до 121,2 тысячи рублей.

Что касается зарплаты школьных учителей, то в 2022 году она в среднем составляла 49,7 тысячи рублей в месяц. В следующем году ожидается увеличение этого показателя до 58 тысяч, а к 2026 году – до 67 тысяч.

Ранее в ЛДПР предложили повысить зарплаты учителям до 2,5 размеров МРОТ. Замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что, несмотря на разницу в бюджетах регионов, качество образования в стране и привлекательность профессии не должны страдать.

