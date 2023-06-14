В России зафиксировали рост зарплат специалистов строительной сферы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зарплаты специалистов строительной сферы в мае 2023 года выросли на 21%. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

Наибольший прирост зарплат оказался у архитекторов (+37% – до 73,7 тысячи рублей). Оплата труда прорабов выросла на 20% (до 84 тысяч рублей), сварщиков – на 9% (до 77 тысяч рублей), электромонтажников – на 8% (до 70 тысяч рублей).

"Причин несколько: во-первых, это долгосрочный тренд, связанный с демографической ситуацией, – на рынок труда просто не выходит нужное количество молодых специалистов", – пояснил руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.

Вторым фактором роста зарплат Михеев назвал экономические потрясения 2020–2022 годов.

Самые востребованные специалисты в сфере строительства сейчас – сварщики, монтажники, арматурщики, бентонщики и квалифицированные маляры.

Спрос на сотрудников также наблюдается в сфере управления строительства. За год сотрудников искали на 15–20% чаще, а зарплаты им предлагали на 10–25% выше, чем до этого.

Ранее стало известно, что в прошлом году выросло число россиян с доходом выше среднего. По данным аналитиков, более 53 миллионов людей в России зарабатывают более 45 тысяч рублей. Больше всего человек с доходами выше среднего (78,2%) проживают на Чукотке.

