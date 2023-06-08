В России снизился уровень бедности до 13,5% в первом квартале года – Росстат

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Численность населения РФ с доходами ниже границы бедности в первом квартале этого года составила 19,6 миллиона человек – 13,5% жителей страны. Об этом сообщается в пресс-службе Росстата.

Таким образом, в России снизился уровень бедности по сравнению с первым кварталом 2022 года, когда численность малоимущих россиян составляла 20,9 миллиона человек.

В Росстате отметили, что на снижение уровня бедности повлияла реализация адресных соцпрограмм, которые были направлены на наиболее уязвимые группы населения, а также рост зарплат, пенсий и прочих видов доходов.

По данным федеральной службы, значение границы бедности в первом квартале 2023 года составило 14 026 рублей.

Денежные доходы россиян в первом квартале текущего года составили 17,4 триллиона рублей, увеличившись на 8,7% по сравнению с первым кварталом 2022 года. При этом рост реальных доходов составил 0,1%.

Инфляция в первом квартале года составила 8,62%.

Ранее исследование показало, что число граждан РФ с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 миллиона человек в прошлом году – до 53,1 миллиона.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы на территории России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%.

Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн – исследование