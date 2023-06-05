Уровень безработицы в России обновил исторический минимум и составил 3,3%

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Уровень безработицы на территории России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда.

"Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тысячи человек, что на 41 тысячу меньше, чем в начале года", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Голиковой, база вакансий портала "Работа России" содержит свыше 1,8 миллиона предложений о работе. На собрании была также поднята тема федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, который состоится 23 июня.

На первом этапе проходили только очные события. Второй предполагает в дополнение к этому трансляцию программы на портале "Работа России". Во время восьмичасового марафона около 40 экспертов поделятся советами для выпускников, работодателей и соискателей.

17 мая Голикова на заседании Владимира Путина с членами правительства отметила, что уровень безработицы в стране остается на низком уровне – в 3,5–3,6%. Вице-премьер подчеркнула, что на данный момент прикладываются все усилия для обеспечения предприятий кадрами. Власти задействуют все инструменты, которые помогают ускорить мобильность трудовых ресурсов и переподготовку специалистов.

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