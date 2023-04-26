Мишустин заявил об уверенном восстановлении экономики России

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Экономика РФ уверенно восстанавливается, при этом международные компании предрекают ей позитивную динамику в ближайшие два года. Таким мнением на марафоне "Знание" поделился председатель правительства России Михаил Мишустин.

По его словам, Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза. Мишустин поделился, что российской стороне предсказывали инфляцию на уровне 20%, однако страна смогла этого избежать. Показатель инфляции в 2022 году остановился на результате в 12%, а в настоящее время она составляет менее 3%, подчеркнул российский премьер.

Вместе с этим Мишустин напомнил, что весной прошлого года эксперты предрекали РФ значительное падение ВВП. Однако, подчеркнул председатель правительства, спад оказался достаточно умеренным. Снижение ВВП на 2,1% в 2022-м отвлекло часть ресурсов, но, считает политик, такой показатель далек от катастрофы.

Кроме того, премьер указал на недостоверность прогнозов по уровню безработицы. В декабре прошлого года она остановилась на показателе в 3,7%, а уже к февралю смогла сократиться до исторического минимума в 3,5%.

"Все это говорит о том, что наша экономика адаптируется к внешнему давлению и общей ситуации в мире", – цитирует Мишустина ТАСС.

Во время выступления на марафоне "Знание" он также заявил, что попытки западных государств отменить все российское являются частью борьбы разных стран за умы людей. Мишустин подчеркнул, что отмена российской культуры, запрет на использование языка нужны для лишения граждан возможности общаться, заставить их забыть свои традиции и культуру.

