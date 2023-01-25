Путин заявил, что Россия не будет жить без мировой культуры

Фото: kremlin.ru/Константин Завражин

Владимир Путин заявил, что в России никогда не откажутся от мировой культуры, как это сделал Запад, отменив Петра Чайковского. Об этом президент сказал на встрече со студентами 25 января.

"Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем", – подчеркнул он.

Кроме того, как отметил глава государства, Россия является значимой частью мировой культуры. По его словам, необходимо понимать роль РФ и ее значимость во всем мировом культурном многообразии. Путин также подчеркнул, что база в любом случае должна быть российская.

Ранее Путин сравнил отмену русской культуры на Западе с действиями нацистов. Такое заявление российский лидер сделал на встрече международного дискуссионного клуба "Валдай". Он обратил внимание на то, что западные страны отстаивают политику универсальной культуры.

По его словам, отмена русской культуры сказывается на ограничениях развития свободной мысли в политике, экономике и других сферах.

Говоря о действиях Запада, Путин напомнил о "Гарвардской речи" Александра Солженицына, который предупреждал об "ослеплении превосходства".

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