Минпросвещения РФ включит в школьную программу некоторых советских классиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Некоторые советские классики станут частью школьной программы. В министерстве просвещения РФ утвердили перечь писателей и произведений, с которыми теперь можно будет ознакомиться на уроках литературы.

Глава ведомства Сергей Кравцов рассказал об утверждении федеральных основных общеобразовательных программ.

"В них уже включили и "Молодую гвардию" Александра Фадеева, и прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Юрия Бондарева "Горячий снег" и Константина Симонова "Сын артиллериста", и роман-эпопею Михаила Шолохова "Тихий Дон" и другие произведения", – приводит его слова ТАСС.

Также в будущем в учебную программу планируют включить:

роман Николая Островского "Как закалялась сталь";

рассказ Алексея Толстого "Русский характер";

повесть Сергея Смирнова "Брестская крепость".

В российских школах появится курс по игре в лапту

Ранее Кравцов рассказал , что новый учебник по истории для старших классов будет готов уже в марте 2023 года. В него войдет раздел о специальной военной операции. Министр выразил надежду, что его смогут использовать в школах уже со следующего года. Глава Минпросвещения подчеркнул, что в программе уже есть соответствующий раздел.

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