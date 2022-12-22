Минпросвещения утвердило программу образования с военной подготовкой на уроках ОБЖ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В России утвердили программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ. Ее одобрил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, программа включает в себя и новый блок по истории о спецоперации РФ на Украине.

"Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования", – отмечается в материале.

В текущем году министерство также приняло федеральные основные общеобразовательные программы:

по истории;

по обществознанию;

по литературе;

по ОБЖ;

по окружающему миру;

по географии.

Отмечается, что российские школы должны будут привести учебный процесс в соответствие с едиными образовательными программами до 1 сентября следующего года.

Ранее Кравцов рассказал, что на написание нового школьного учебника по истории потребуется около года. Помощник российского президента Владимир Мединский возглавит рабочую группу по его созданию.

До этого Минпросвещения допустило, что участников специальной военной операции на Украине могут привлечь в качестве гостей на занятия в школах по начальной военной подготовке. Первый замминистра Александр Бугаев напомнил, что уже есть учителя, которые работают со своими коллегами в ЛНР, ДНР, в Запорожской и Херсонской областях.

В свою очередь, детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец оценила введение НВП в школах. По ее словам, курсы будут проводить в рамках ОБЖ, поэтому нагрузка на детей не увеличится.

Кравцов рассказал об организации начальной военной подготовки в школах РФ

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