В Минпросвещения допустили привлечение участников СВО к военной подготовке в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпросвещения РФ допускает, что участников специальной военной операции (СВО) на Украине могут привлечь в качестве гостей на занятия в школах по начальной военной подготовке. Об этом заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

"Безусловно, передача опыта, личный опыт – это очень важно. Но здесь нужно еще и о другом говорить. Нужно говорить о том, что педагогические кадры, работающие сейчас в наших новых регионах, это тоже носители знаний", – цитирует Бугаева ТАСС.

Он напомнил, что в настоящее время есть учителя, которые работают со своими коллегами в ЛНР, ДНР, в Запорожской и Херсонской областях.

"На самом деле, это вообще общенациональное дело, поэтому привлечение различных кадров и всех видов знаний, естественно, будет предусмотрено", – добавил он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что курс по начальной военной подготовке появится в школах России в следующем учебном году. По его словам, до 1 января курс будут подготавливать, а после пройдет его апробация.

Детский омбудсмен в Татарстане, основатель Центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила введение НВП в школах. По ее словам, курсы будут проводить в рамках ОБЖ, поэтому нагрузка на детей не увеличится.

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