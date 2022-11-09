В Госдуме поддержали планы по введению в школах курса по начальной военной подготовке

Фото: ТАСС/Антон Денисов

Введение курса начальной военной подготовки в российских школах является правильным и своевременным шагом, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, первичные знания о военной службе окажутся полезными для школьников, поскольку защита Родины является конституционной обязанностью всех граждан.

"Когда я учился в школе, был курс начальной военной подготовки, и потом, уже в годы службы в вооруженных силах, мне это весьма пригодилось", – заявил Исав.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года в российских школах появится курс по начальной военной подготовке. По его словам, до 1 января курс будут подготавливать, а после пройдет его апробация.

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