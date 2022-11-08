Эксперты оценили идею вернуть начальную военную подготовку в школах

В Минобороны поддержали инициативу вернуть начальную военную подготовку (НВП) в школы и профтехучилища. В ведомстве считают, что ее нужно преподавать в течение последних двух лет обучения, выделив на предмет не менее 140 часов. Разбираемся, чем дисциплина может быть полезна современным школьникам и не перегрузит ли она учебный план.



Подготовка со школьной скамьи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов поддержал инициативу ввести обязательную начальную военную подготовку для школьников и учащихся в профтехучилищах, сообщает газета "Известия". Таким образом он ответил лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, который выступил с этой инициативой.





Валерий Герасимов первый замминистра обороны РФ Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается.

Новую дисциплину следует преподавать последние два года обучения и выделить на нее не менее 140 часов, считает Герасимов. Минобороны также рекомендует предусмотреть переподготовку учителей, чтобы учащиеся могли успешно проходить начальную военную подготовку. При необходимости преподавательский состав могут доукомплектовывать гражданами из числа проходивших военную службу по контракту офицеров, в приоритетном порядке военнослужащими с боевым опытом.

"Считаю, что преподавать этот предмет должны участники боевых действий. И вопрос трудоустройства закроем. Каждый должен уметь обращаться с оружием и быть готовым ко всему", – написал в своих соцсетях Миронов.

По его мнению, новый школьный предмет позволит планомерно подготовить молодых россиян "к возможному противостоянию с врагом".

В свою очередь, в Минпросвещения РФ сообщили, что ведут разработку учебного курса начальной военной подготовки. В ведомстве добавили, что на обучение начальным знаниям в области обороны специальной инструкцией отводится 35 часов в течение пяти дней.



Дети должны обладать знаниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с Москвой 24 поддержала идею ввести начальную военную подготовку в школах. Помимо этого, она обратилась в Минобороны с предложением ввести бесплатные курсы по этой дисциплине в военно-патриотических клубах.





Яна Лантратова первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Считаю, что начальную военную подготовку следует изучать и в школах, и на отдельных бесплатных курсах для людей призывного возраста, потенциальных кандидатов под мобилизацию. Одних научить держать оружие, а другим напомнить, как с ним правильно обращаться.

Депутат убеждена, что курсы начальной военной подготовки востребованы в обществе. Она отметила, что в ряде регионов после объявления частичной мобилизации активисты на общественных началах стали открывать собственные программы по этой дисциплине. "Поддержка Минобороны введения НВП в школах – первый шаг по созданию комплексной системы подготовки ребят к военной службе", – подчеркнула Лантратова.

Она напомнила, что в советской системе образования такая учебная дисциплина успешно существовала. Но ее фактически отменили в 1990 году.

"Сегодня в условиях роста террористической опасности, необходимости государства особенно стойко защищать права своих граждан на рубежах нашей страны дети должны обладать необходимыми знаниями и навыками, как вести себя в критических ситуациях угрозы жизни и здоровью. Введение образовательной дисциплины НВП в школьную программу способно решить эту задачу", – считает парламентарий.



Чрезмерная нагрузка?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Современные школьники рискуют оказаться перегруженными в результате появления нового предмета. Такими опасениями с Москвой 24 поделилась ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Мерцалова.





Татьяна Мерцалова ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Современная программа максимально насыщенная. Учебные планы достаточно точно рассчитаны исходя из рекомендаций СанПиНов и других нормирующих документов. Любые добавления сверх будут увеличивать нагрузку. Объем 140 часов в неделю в течение двух лет подразумевает два дополнительных урока в неделю.

Вместе с тем подавляющее большинство старшеклассников, помимо основной учебы, занимаются дополнительно, напоминает эксперт. "В первую очередь речь идет о дополнительной подготовке к ЕГЭ. В крупных городах – это в основном занятия с репетиторами, в небольших населенных пунктах многие школы фактически бесплатно предоставляют репетиторские услуги своим ученикам в виде факультативов и дополнительных занятий", – объясняет специалист.

Для того чтобы ввести два дополнительных урока в неделю, придется менять действующие СанПиНы либо убирать какие-то предметы из школьной программы, говорит Мерцалова. Более разумным подходом, с ее точки зрения, было бы внедрить элементы начальной военной подготовки в уже существующие дисциплины, например ОБЖ. Тематически этот урок и так перекликается с ней. В частности, на ОБЖ рассматривают вопросы безопасности в кризисных ситуациях и оказания первой помощи, заключила эксперт.

