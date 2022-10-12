В образовательную программу российских школьников могут ввести медицинскую подготовку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В российскую школьную программу могут ввести начальную медицинскую подготовку. Об этом "Известиям" рассказали автор инициативы, сенатор Елена Шумилова и один из разработчиков программы, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

Шумилова уверена, что школьники должны научиться делать искусственное дыхание, накладывать жгут и овладеть другими навыками оказания первой медицинской помощи.

"У нас сейчас время такое, которое требует формирования определенных навыков, наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория", – сообщила сенатор.

Формат обучения школьников еще не разработан. По словам Шумиловой, этим займутся профильные парламентские комитеты. Однако предполагается, что дети смогут изучать основы оказания первой помощи в рамках занятий в кружках или на курсах. На первом этапе внедрения программы ее планируют ввести только для учеников 9–11-х классов.

По словам Савчука, подобные программы помогут школьникам не только освоить новые навыки, но и задуматься о бережном отношении к своему здоровью.

Сам же Савчук намерен разработать программу военной начальной подготовки. По его словам, необходимость передачи подобных знаний школьникам объясняется нынешней обстановкой в мире.

"Я вижу в этом предложении идею возобновить часть курса ОБЖ, который в школах вообще-то уже был. В разное время наполнение этой дисциплины менялось", – поддержал инициативу Савчука председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Председатель правления всероссийского общественного движения Андрей Коченов сообщил, что из-за участившихся случаев терактов в школах детям необходимо знать об основах оказания первой медицинской помощи и правилах поведения в экстренных ситуациях.

Однако, по его словам, реализовать подобную инициативу можно только при наличии советующих кадровых специалистов.

Ранее сообщалось, что получающие в России высшее медицинское образование студенты смогут работать фельдшерами в линейной выездной бригаде скорой помощи. Норма касается студентов, которые окончили не менее четырех курсов в профильных вузах.

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