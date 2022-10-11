Рособрнадзор не будет включать в ЕГЭ вопросы о присоединении к РФ новых регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вопросы о вхождении новых территорий в состав России не будут включать в 2023 году в единый государственный экзамен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что проведение ЕГЭ и ОГЭ как основных форм итоговой аттестации на новых территориях будет возможно после перехода школьников на обучение по российским образовательным программам.

"При этом могут быть рассмотрены различные варианты организации и проведения ГИА, в том числе переходный период, предполагающий сдачу ЕГЭ и ОГЭ по желанию", – отметили в Рособрнадзоре.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2023 году планируют организовать с 20 марта по 1 июля. Проведение экзамена разделили на три периода: досрочный – с 20 марта по 10 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля, дополнительный – 6–19 сентября. Экзамены по всем учебным дисциплинам будут начинаться в 10:00 по местному времени.



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