ЕГЭ в 2023 году планируют провести с 20 марта по 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен в следующем году планируют организовать с 20 марта по 1 июля. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Организацию ЕГЭ разделили на три периода: досрочный – с 20 марта по 10 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля, дополнительный – 6–19 сентября. Экзамены по всем учебным дисциплинам будут начинаться в 10:00 по местному времени.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные одиннадцатиклассники получат дополнительные инструменты для усиленной подготовки к ЕГЭ. Она пояснила, что подход к обучению выпускников существенно не менялся после появления такого экзамена.

Кроме того, министерство науки и высшего образования РФ сократило число специальностей, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе при поступлении на бакалавриат и специалитет. Теперь абитуриенты смогут подать заявления на поступление в 5 разных высших учебных заведений.

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