В ГД поддержали увеличение времени на изучение истории России в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более глубокое изучение истории не станет причиной ухудшения оценок по другим дисциплинам в программе обучения, поделился первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его мнению, техническим специалистам тоже следует разбираться в истории, как и гуманитариям.

"Это про американского специалиста Маяковский как-то говорил: если он занимается молотками, то о молотках знает все, а о топорах уже ничего. У нас традиция другая. К сожалению, в последнее время в том числе в связи с переходом на так называемую Болонскую систему мы значительно сократили гуманитарную подготовку в технических вузах", – поделился Смолин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат считает, что гуманитарные дисциплины не пойдут во вред будущим инженерам. Он отметил, что на данный момент история является предметом актуальных политических дискуссий.

Ранее Минобрнауки утвердило приказ, по которому в вузах будет преподаваться больше истории России, а также появится обязательный минимум по ее изучению. Согласно поправкам, прохождение модуля "История России" станет обязательным в объеме не менее 4 зачетных единицы (144 часов). Приказ вступает в силу 1 сентября следующего года.

Минобрнауки утвердило приказ об увеличении количества часов по истории РФ

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