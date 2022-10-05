Путин призвал укреплять российскую систему образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Национальную систему образования необходимо укреплять в том числе для сохранения суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"Подчеркну, Россия была и будет суверенной, для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны да и всего мира нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны", – цитирует его ТАСС.

Глава государства призвал исключить попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю, передав им нравственный и культурный код русского народа.

Президент добавил, что с 2023 года во всех регионах РФ будут внедрены единые обязательные подходы воспитания и образования, а также к преподаванию общественно значимых предметов. Среди них российский лидер назвал литературу, обществознание, русский язык, историю, географию и окружающий мир.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сражается за возможность защититься от порабощения и не дать вычеркнуть русскую культуру.

Он призвал россиян к консолидации общества, так как в основе этого лежит суверенитет, созидание и справедливость. Россия, по словам Путина, борется за справедливый и свободный путь, за преодоление диктата и деспотизма.



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