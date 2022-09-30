Россия защищается от порабощения – Путин

Фото: Минобороны РФ
Россия сражается за возможность защититься от порабощения и не дать вычеркнуть русскую культуру, заявил Владимир Путин на церемонии принятия в состав РФ четырех новых территорий.
"Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и души. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории", – подчеркнул президент.
Он призвал россиян к консолидации общества, так как в основе этого лежит суверенитет, созидание и справедливость. Россия, по словам Путина, борется за справедливый и свободный путь, за преодоление диктата и деспотизма.
"И вновь повторю: как прежде уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию", – отметил он.
Глава государства добавил, что освободительное антиколониальное движение в мире против диктата Запада нарастает.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ничего не потеряла с начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
Кроме того, по словам главы РФ, страна ничего не начинала с точки зрения военных действий на Украине. Она, наоборот, пытается закончить начатый там переворот.
Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета РФ
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