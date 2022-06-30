Путин считает, что коллективный Запад загнал себя в ловушку

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Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования, заявил Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР РФ по случаю столетия российской нелегальной разведки.

Приоритетом службы он назвал стратегическое прогнозирование развития международных процессов.

"Коллективный Запад загнал себя в ловушку", – цитирует главу государства РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире.

Ранее Путин заявил, что международное право сегодня подменяется диктатом отдельных стран, а мировое сообщество отказывается следовать общечеловеческим принципам.

Глава государства отметил, что в последнее время все чаще слышны разговоры о несостоятельности международного права в современных условиях, иногда его и вовсе предлагают отменить. Сам Путин признает необходимость модернизации международных норм, однако считает, что их неэффективность кроется в действиях самих государств.