Медведев назвал решение о проведении спецоперации тяжелым, но вынужденным

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Решение о проведении специальной военной операции на Украине было тяжелым, но взвешенным, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
"Специальная операция – решение тяжелое, совсем непростое, но именно поэтому взвешенное и обдуманное. Когда все средства мирного урегулирования были исчерпаны, когда мы сделали все возможное, чтобы разрешить ситуацию дипломатическими методами, поступить иначе уже не было возможности", – приводит его слова ТАСС.
По мнению политика, Минские соглашения были предлогом для наращивания Украиной мощи вооруженных сил.
Он также подчеркнул, что начало спецоперации было реализацией РФ права на самооборону в строгом соответствии с Уставом ООН, генсеку и Совбезу организации было направлено соответствующее уведомление.
Медведев назвал целью спецоперации защиту людей, которые годами подвергались "бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима, нарушающего все возможные стандарты и нормы".
Говоря о судебных процессах в отношении России с ее ядерным потенциалом, зампред Совбеза выразил сомнения в возможности их проведения. По его словам, создание трибуналов или судов является бессмысленным", – добавил Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что российская операция на Украине проводится, потому что свобода лучше, чем несвобода.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада. Он подчеркнул, что западные страны пытаются подавлять самыми грубыми методами государства, которые проводят самостоятельный курс во внутренней и внешней политике.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новости последнего часа: Путин заявил, что решение о спецоперации было вынужденным
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