Путин заявил, что действия Киева в Донбассе являются преступлением против человечности

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Действия украинских властей в Донбассе являются преступлением против человечности, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности", – сказал президент России в обращении к участникам Петербургского международного юридического форума.

Ранее Путин заявил, что проведение спецоперации на Украине является решением суверенной страны, которое основано на праве отстаивать свою безопасность. По его словам, спецоперация направлена на защиту граждан РФ и жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Киева на протяжении восьми лет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

