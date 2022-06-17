Путин назвал проведение спецоперации на Украине решением суверенной страны

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Проведение спецоперации России на Украине является решением суверенной страны. Оно основано на праве отстаивать свою безопасность, заявил Владимир Путин на ПМЭФ.
По его словам, это решение было вынужденным и трудным, но необходимым на фоне возрастающих рисков и угроз. Путин отметил, что оно направлено на защиту граждан РФ, жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Киева и "неонацистов, находившихся под полным покровительством Запада" на протяжении восьми лет.
Он подчеркнул, что все задачи спецоперации будут решены.
"Залогом тому – мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела, строительства и укрепления сильной и суверенной державы – России", – заявил Путин.
При этом он отметил, что в XXI веке суверенитет не может быть фрагментарным. По его словам, важно отстаивать как экономическую, так и технологическую независимость.
Российский лидер добавил, что конструкция санкций стран Запада была основана на том, что РФ не суверенна с точки зрения экономики, а потому уязвима.
По его словам, российские военные защищают своих людей, отстаивают право страны на свободное и безопасное развитие как страны, которая принимает самостоятельные решение и сама "определяет свое будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации".
Ранее Путин заявил, что нынешняя волна русофобии на Западе напрямую связана с его стремлением изолировать и "отменить" Россию как бунтаря против насаждаемого им порядка. По его словам, западные государства считают себя исключительными и беспардонно навязывают другим странам свою культуру, этику и видение истории. Путин отметил, что тех, кто не хочет подчиняться этим правилам, Запад стремится наказать и задавить экономически.
Шойгу заявил, что Запад делает все для затягивания спецоперации ВС РФ на Украине
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