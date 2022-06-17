Путин сравнил политику Евросоюза с жерновами старой мельницы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Работу бюрократического аппарата Евросоюза по эффективности можно сравнить с жерновами мельницы XVIII века, поскольку он не может отменить даже глупые решения, заявил Владимир Путин.
"У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад сложно по бюрократическим соображениям", – сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В качестве примера подобной неэффективной и абсурдной политики Путин привел введенные странами Запада санкции на поставку российских удобрений.
"Американцы взяли и отменили (эти ограничения. – Прим. ред.), поняли, куда попали, а европейцы нет", – пояснил президент РФ.
Ранее Путин заявил, что санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономикам своих стран. По его словам, в ЕС сегодня неформально обсуждается возможность применения санкций по отношению к любым неугодным государствам, в том числе европейским.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: