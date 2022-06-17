Путин сравнил политику Евросоюза с жерновами старой мельницы

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Работу бюрократического аппарата Евросоюза по эффективности можно сравнить с жерновами мельницы XVIII века, поскольку он не может отменить даже глупые решения, заявил Владимир Путин.

"У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад сложно по бюрократическим соображениям", – сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В качестве примера подобной неэффективной и абсурдной политики Путин привел введенные странами Запада санкции на поставку российских удобрений.

"Американцы взяли и отменили (эти ограничения. – Прим. ред.), поняли, куда попали, а европейцы нет", – пояснил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономикам своих стран. По его словам, в ЕС сегодня неформально обсуждается возможность применения санкций по отношению к любым неугодным государствам, в том числе европейским.

