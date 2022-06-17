США объявили себя посланниками Бога на Земле без всякой ответственности – Путин

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Соединенные Штаты после победы в холодной войне провозгласили себя посланниками Бога на Земле, у которых есть лишь интересы и нет никакой ответственности, заявил Владимир Путин.

"Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными", – сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Путина, правящие элиты некоторых западных государств пребывают в иллюзиях, не желая замечать очевидных изменений и упрямо ухватываясь за тени прошлого.

"Причем наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений", – добавил президент России.

По его словам, страны "золотого миллиарда" по-прежнему относятся к остальным государствам как собственным колониям и периферии.

"А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными", – заключил Путин.

Ранее президент заявил, что санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономикам своих стран. По его словам, в ЕС сегодня неформально обсуждается возможность применения санкций по отношению к любым неугодным государствам, в том числе европейским.