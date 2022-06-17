Патрушев назвал НАТО инструментом политики одной страны

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НАТО на сегодняшний день является инструментом внешней политики одного государства. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи по ОДКБ в Ереване.

"НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны. Делается это весьма агрессивно и усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности", – приводит его слова РИА Новости.

О каком именно государстве в данном вопросе идет речь, секретарь Совбеза РФ не уточнил.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО разрабатывает схему перевода Вооруженных сил Украины с постсоветского вооружения на натовское оружие.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.