Отправляющиеся учиться в США возвращаются домой агитаторами – Патрушев

11:31
Фото: kremlin.ru
Уезжающие учиться в Соединенные Штаты возвращаются обратно агитаторами, которые готовы реализовывать цветные революции, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи по ОДКБ в Ереване.
"Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих. В Вашингтоне также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Патрушева, на американские средства в настоящее время создано порядка 100 негосударственных информационных агентств. В связи с этим необходимо уделять внимание информационной сфере.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что число вызовов в сфере информбезопасности сильно увеличивается. И это обусловлено в первую очередь нарастающими порывами Штатов и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве.
Патрушев подчеркнул, что Запад хочет диктовать всем странам свои правила регулирования области использования информационно-коммуникационных технологий, не спрашивая мнения суверенных стран.
Ранее Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Отмечалось, что к таким объектам информинфраструктуры относятся системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, медицинских и финансовых организаций.
Кроме того, как уточнил Патрушев, также было принято решение создать еще некоторые документы для улучшения информационной безопасности в России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: