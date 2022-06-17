Отправляющиеся учиться в США возвращаются домой агитаторами – Патрушев

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Уезжающие учиться в Соединенные Штаты возвращаются обратно агитаторами, которые готовы реализовывать цветные революции, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи по ОДКБ в Ереване.

"Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих. В Вашингтоне также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Патрушева, на американские средства в настоящее время создано порядка 100 негосударственных информационных агентств. В связи с этим необходимо уделять внимание информационной сфере.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что число вызовов в сфере информбезопасности сильно увеличивается. И это обусловлено в первую очередь нарастающими порывами Штатов и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве.

Патрушев подчеркнул, что Запад хочет диктовать всем странам свои правила регулирования области использования информационно-коммуникационных технологий, не спрашивая мнения суверенных стран.

Ранее Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Отмечалось, что к таким объектам информинфраструктуры относятся системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, медицинских и финансовых организаций.

Кроме того, как уточнил Патрушев, также было принято решение создать еще некоторые документы для улучшения информационной безопасности в России.