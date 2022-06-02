Патрушев рассказал о мерах защиты после обнаружения на Украине лабораторий США

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, что после обнаружения на Украине американских лабораторий были приняты дополнительные меры по защите России.

"Как показал опыт противодействия распространению COVID-19, принципиально важной задачей государства является обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам", – рассказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Он подчеркнул, что обнаружение на территории Украины сети американских лабораторий, где проводились военно-биологические опыты с образцами смертоносных заболеваний, потребовали принятия дополнительных мер.

Патрушев уточнил, что меры направлены на защиту России и граждан сопредельных стран от воздействия опасных биологических факторов, а также на предотвращение биологических угроз.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

26 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что биолаборатории США также находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

