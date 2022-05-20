Медведев заявил о серьезной угрозе деятельности лабораторий США

Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Сеть биолабораторий, созданная США и действующая в странах постсоветского пространства, представляет значительную угрозу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что в лабораториях под ширмой научных исследований продолжается военно-биологическая деятельность, которая в том числе может быть связана с возможностью занесения на территорию России возбудителей опасных заболеваний.
"Хотя американцы всячески отнекиваются от обвинений такого рода военно-биологической активности, к сожалению, свидетельства есть именно этому, факты доказывают обратное. Значит, мы должны быть максимально внимательны к тому, что там происходит", – цитирует Медведева ТАСС.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.
Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.
По данным Следственного комитета, объем финансирования США биопрограмм на Украине превысил 224 миллиона долларов с 2005 года. По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.
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