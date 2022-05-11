США проводили эксперименты над пациентами в психбольнице под Харьковом – МО РФ

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Пентагон проводил эксперименты над украинцами в психиатрической больнице в Харьковской области, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По словам генерала, российская спецоперация на Украине позволила остановить проведение преступных опытов над мирными гражданами и пресечь расширение американского военно-биологического присутствия в стране.

Кириллов добавил, что, по имеющимся у Минобороны РФ данным, в военно-биологических разработках на территории Украины, помимо США, участвовали Германия и Польша.

Ранее Кириллов заявил, что Запад использует Украину в качестве полигона для разработки биологического оружия и проведения испытаний новых препаратов. Он отметил, что такие выводы позволяет сделать предварительный анализ схемы координации деятельности биолабораторий со стороны США.

Биологические лаборатории на Украине были обнаружены 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.

Тогда же начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании.

