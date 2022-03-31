МО РФ обнародовало список причастных к созданию биооружия на Украине лиц

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Минобороны России представило список лиц, которые участвовали в создании биологического оружия на Украине. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, одной из ключевых фигур является сотрудник управления Минобороны США по сокращению военной угрозы и директор Программы совместного уменьшения угрозы Роберт Поуп.

"Он же автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов", – подчеркнул Кириллов.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.

Тогда же начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании.

Позже министерство обороны опубликовало схему, по которой осуществлялся контроль США над биолабораториями. По словам Кириллова, с 2018 по 2020 год Штаты вложили в проект около 32 миллионов долларов. Кириллов утверждает, что в лабораториях изучался естественный иммунитет населения с целью выявления наиболее опасного патогена для жителей определенного региона.

