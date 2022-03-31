Деятельность 5 киевских биолабораторий прекращена в результате спецоперации – МО РФ

17:20
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Спецоперация российских вооруженных сил на Украине позволила прекратить деятельность пяти киевских биолабораторий, которые работали с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
Он уточнил, что на одной из баз проводилась реализация нескольких проектов с общим финансированием более 30 миллионов долларов. Кириллов также подтвердил факты участия указанных лабораторий в проведении работ, заказанных американским военным ведомством.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало переписку сына действующего президента США Хантера Байдена, подтверждающую его причастность к американской военно-биологической программе на Украине. Их подлинность, как отметили в ведомстве, подтверждают и западные СМИ.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.
Позже Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына действующего президента США.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт оценил ситуацию с биолабораториями на Украине
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