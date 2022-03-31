США вели разработку беспилотников, несущих капсулы с отравляющими веществами – МО РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Соединенные Штаты вели разработку боевого беспилотника для распространения отравляющих веществ и насекомых, зараженных опасными инфекциями, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный летательный аппарат был запатентован в США. В патентной документации отмечается, что функцией беспилотника является уничтожение войск противника без риска для американских военных. Кроме того, она содержит описание различных типов боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

"В их описании отмечены характеристики: "<...> низкая удельная стоимость поражения и отсутствие необходимости контакта с живой силой противника". Это соответствует реализуемой Вашингтоном концепции бесконтактной войны", – сказал Кириллов.

Военный уточнил, что беспилотник способен нести капсулы с отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами и различными возбудителями инфекционных заболеваний.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Позднее министерство обороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына действующего президента США.