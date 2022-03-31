Комиссия ГД по биолабораториям работает над приглашением Нуланд и Байдена-младшего

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Думская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине изучает возможность приглашения для дачи пояснений заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и сына президента США Хантера Байдена, сообщила сопредседатель комиссии Ирина Яровая.
Зампред Госдумы пояснила, что поручение о рассмотрении возможности приглашения в Москву официальных лиц США, имеющих информацию о биолабораториях или причастных к данному проекту, дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Поэтому сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего", – приводит ее слова РИА Новости.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Позднее министерство обороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына действующего президента США.
В ГД расследуют деятельность биолабораторий на Украине
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