В Кремле прокомментировали сообщения о лабораториях США на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов

В Кремле считают необходимым разобраться с информацией об американских биолабораториях на территории Украины. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что данная тема является крайне важной для всего мира.

"Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента выразил мнение, что миру будет интересно узнать задачи, которые выполняли указанные учреждения.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал открыть дело по факту наличия сведений о разработке биологического оружия на Украине. В Следственном комитете заявили, что все больше фактов подтверждают наличие у киевских властей программы по созданию биооружия.

До этого российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно, производящих биооружие. Об этом сообщал начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, биологические программы на Украине не предполагали мирного использования. При этом разработка биооружия киевскими властями осуществлялась при поддержке Минобороны США.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.