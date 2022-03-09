Бастрыкин поручил открыть дело по факту разработки биологического оружия на Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал открыть дело по факту наличия сведений о разработке биологического оружия на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В СК заявили, что все больше фактов подтверждают наличие на Украине программы по созданию биооружия. Это может свидетельствовать о нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

"Положения указанной конвенции устанавливают обязательства государств ни при каких обстоятельствах не разрабатывать микробиологические или другие биологические агенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей", – отметили в ведомстве.

В Следственном комитете подчеркнули, что повышенная озабоченность властей США украинскими биологическими объектами вызывает подозрения, что американские представители намерены использовать их в немирных целях.

"Следствие запросит у министерства обороны необходимые сведения для дачи правовой оценки указанным фактам", – подытожили в СК.

Ранее российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно производящих биооружие. Об этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Позднее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила об ответственности за любые эксперименты по поставкам Украине оружия.

По ее словам, послы России донесли это до внешнеполитических ведомств зарубежных стран.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.