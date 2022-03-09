В МИД РФ предупредили об ответственности за эксперименты с поставками оружия Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила об ответственности за любые эксперименты по поставкам Украине оружия.

По ее словам, послы России донесли это до внешнеполитических ведомств зарубежных стран.

"За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев – любые эксперименты на данном направлении – за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что это возымело свое действие.

Ранее российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно производящих биооружие. Об этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Оказалось, что там проводились работы по изучению возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней по заказу Пентагона.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

